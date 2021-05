Sieben-Tage-Inzidenz am zweiten Tag in Folge unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken und liegt somit zum zweiten Mal in Folge unter dem wichtigen Inzidenzwert von 100.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut 86 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet, wie am 12. Mai 2021 mitgeteilt wurde. Liegt der Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 100, können die Corona-Regeln gelockert werden.



Insgesamt wurden am Mittwoch 510 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 825 weitere Personen gelten indes als genesen. Mit einer Belegung von 22,2 % der Intensivbetten durch Corona-Patienten entspannt sich die Situation auf den Intensivstationen weiterhin nur langsam. Die entsprechende Corona-Ampel steht hier immer noch auf Gelb.