Verfassungsschutz: Verschwörungstheorien immer gefährlicher

Verschwörungstheorien haben sich im Coronajahr 2020 nach Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes zu einer neuen Gefahr entwickelt. Ihr «demokratiegefährdendes Potenzial» habe sich offen wie selten zuvor gezeigt, heißt es im Verfassungsschutzbericht 2020, der am Dienstag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) vorgestellt wurde. Die Entwicklung sei ein «Warnsignal für eine demokratische Gesellschaft».

Zwar seien Verschwörungserzählungen bei Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern schon immer erfolgreich gewesen. Inzwischen sei es aber besorgniserregend, dass sich «immer mehr Menschen» außerhalb extremistischer Kreise dafür empfänglich zeigten. Die Entwicklung gehe einher mit einem schwindenden Vertrauen in den Staat und könnte sich «zu einer ernsthaften Krise unserer Demokratie entwickeln», schreibt der Verfassungsschutz in einem extra Kapitel.

In dem Bericht werden zahlreiche Beispiele wie antisemitische und rassistische Verschwörungstheorien genannt. Häufiges Merkmal sei, dass hinter den beschriebenen «mächtigen Gruppen», «Strippenziehern» und «Nutznießern» die «Ostküste» oder «jüdische Finanziers» stecken würden. Es sei kein Zufall, dass die rechtsterroristischen Anschläge etwa in den USA in der Stadt Oklahoma 1995, in Norwegen 2011 und in Deutschland in Halle und Hanau mit Verschwörungstheorien eines «Rassenkrieges», einer «Islamisierung» oder mit antisemitischer Propaganda zusammenhingen.