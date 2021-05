IHK: In vielen Unternehmen kehrt die Zuversicht zurück

Die Stimmung in der Berliner Wirtschaft ist nach einer Umfrage so gut wie seit einem Jahr nicht mehr. Gut jedes dritte Unternehmen erwarte bessere Geschäfte in den nächsten Monaten, nur knapp jedes fünfte schlechtere, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Montag mitteilte. «Die gute Nachricht ist, dass die Zuversicht bei vielen Unternehmern zurückkehrt», sagte Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Vom Niveau vor der Corona-Krise sei der Geschäftsklimaindex aber noch deutlich entfernt. Viele Betriebe seien in einer desolaten finanziellen Lage. Vor allem das Gastgewerbe leide unter der weitgehenden Schließung von Hotels und Restaurants. Hier drohe jedem dritten Unternehmen die Insolvenz.

