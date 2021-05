Bei Termin-Suche in Impfzentren weiter Geduld nötig

Bei der Suche nach einem Termin in einem der Berliner Impfzentren ist weiterhin Geduld gefragt: «Im Moment ist der Ansturm wirklich groß», sagte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz nach der Senatssitzung am 4. Mai 2021.

Impfzentren bis in den Juli hinein bereits recht ausgelastet

«Das bedeutet, dass wir im Mai, im Juni und schon bis in den Juli hinein ziemlich voll sind, was diese Terminmöglichkeiten angeht», so der Staatssekretär aus der Gesundheitsverwaltung. «Wir werden in Einzelfällen noch in der Lage sein, durch Nachsteuerungen im Detail den ein oder anderen Termin noch zusätzlich zu eröffnen, so dass Buchungen weiter möglich sind», kündigte Matz an.