«KoB 100»: Mehr Polizisten zu Fuß im Kiez unterwegs

Mehr Polizisten als bisher sollen in den Berliner Kiezen zu Fuß auf den Straßen unterwegs und direkte Ansprechpartner für die Menschen sein.

45 weitere sogenannte Kontaktbereichsbeamte haben am 3. Mai 2021 ihren Vollzeit-Dienst in Stadtteilen außerhalb der Innenstadt begonnen, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Dienstag im Wedding sagten. Die Polizei will so präsenter und näher an den Menschen dran sein.