In Berlin entfällt die Testpflicht für Genesene

Berliner brauchen vor dem Einkaufen oder dem Friseurbesuch keinen Corona-Test mehr, wenn sie schon einmal infiziert waren und inzwischen genesen sind.

Das hat der Senat bei seiner Sitzung am 27. April 2021 beschlossen. Schon seit Mitte April galt, dass Menschen mit vollständigem Impfschutz die gleichen Rechte hatten wie andere mit einem aktuellen negativen Testergebnis. Das betraf aber nicht ehemalige an Corona Erkrankte. «Wir stellen auch die Personen gleich, die genesen sind», sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Dienstag nach der Sitzung des Senats.