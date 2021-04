Zusätzliche Impftermine mit Moderna ab Dienstag angekündigt

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kündigte am 27. April 2021 nach der Senatssitzung an, dass es in den Impfzentren in Tegel und im Erika-Heß-Stadion im Wedding 100 000 zusätzliche Impfangebote für Erstimpfungen mit Moderna geben werde. Die Termine sollen bereits von Dienstag an freigegeben werden.