Gewalt in Familien: Anscheinend mehr Probleme durch Pandemie

Während der Corona-Pandemie hat die Gewalt in Familien anscheinend zugenommen - vor allem dort, wo es schon vorher Probleme gab. «Die Luft wird dünner, und die Menschen explodieren schneller», sagte der Gründer des Kinderprojekts Arche, Bernd Siggelkow, der Deutschen Presse-Agentur.

«Der Stresspegel ist hoch und die psychische Belastung für Kinder immens», so der Leiter der Arche, die an 27 Standorten in ganz Deutschland Angebote für Kinder aus benachteiligten Familien schafft. Die Kinder seien aggressiver untereinander und gegenüber ihren Eltern.