Abstimmungsverhalten bei Corona-Notbremse im Bundesrat offen

Vor der endgültigen Entscheidung über die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse am Donnerstag im Bundesrat ist das Votum Berlins offen.

Die Entscheidung über Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung werde voraussichtlich erst kurz vor der Sitzung der Länderkammer am Donnerstag fallen, hieß es am Mittwoch aus der Senatskanzlei. Am Dienstag hatte der rot-rot-grüne Senat dazu «pflichtgemäßes Ermessen» vereinbart - entschieden wird also kurzfristig. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der momentan Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, will aus Anlass der Abstimmung im Bundesrat auch eine Rede halten.