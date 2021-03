SPD und Linke wollen Berliner Kleingärten per Gesetz sichern

SPD und Linke wollen den Bestand der Berliner Kleingärten mit Hilfe eines Gesetzes dauerhaft sichern. Kleingärten leisteten als Bestandteil des Stadtgrüns einen unverzichtbaren Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt, für Klimaschutz, Gesundheit und Erholung, heißt es in einem Gesetzentwurf, den beide Fraktionen im Abgeordnetenhaus am Mittwoch vorstellten.

Der Vorgang ist ungewöhnlich, weil Gesetzesvorhaben aus den Reihen der Koalition in dieser Legislaturperiode in der Regel von allen drei Fraktionen getragen werden, also auch von den Grünen. Im Falle der Kleingärten ist das nicht so.