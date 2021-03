Berlin stoppt Modellprojekte für Kultur und Sport

Wegen steigender Corona-Zahlen werden Modellprojekte für Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin gestoppt.

Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstagabend nach einer Senatssitzung an. «Es ist völlig klar, dass die Modellprojekte, die wir uns vorgenommen haben, für Kultur, für Sport, möglicherweise für Gastronomie, so jetzt nicht weiter umgesetzt werden können», sagte der SPD-Politiker. Sie würden zurückgestellt.