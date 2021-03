Senat berät über künftige Regeln für die Corona-Pandemie

Der Berliner Senat berät heute (ab 14 Uhr) bei einer Sondersitzung erneut über das Vorgehen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen sind, stellt sich die Frage, ob weitere Maßnahmen beschlossen werden müssen. Der Senat hatte am Dienstag bereits entschieden, den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bis zum 24. April zu verlängern. Darauf hatten sich kurz zuvor Bund und Länder verständigt.

In seiner Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus betonte Müller am Donnerstag allerdings, er halte es nicht für einen gangbaren Weg, jetzt wieder alles zurückzudrehen, was in den letzten Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft worden sei. Zu den jüngsten Lockerungen, die unter eine Notbremse fallen könnten, zählen offene Blumenläden und Gartenmärkte, erweiterte Einkaufsmöglichkeiten auch in anderen Geschäften, offene Kosmetiksalons und offene Museen oder Galerien.