Berlin bekommt alternatives Modezentrum

Berlin hat eine neue Adresse für nachhaltige Mode: In einem Gebäude in der Memhardstraße am Alexanderplatz sollen unabhängige Labels Raum bekommen. Es ist ein gemeinsames Projekt der Bezirke Mitte und Pankow.

© dpa

Das Haus bietet laut der Ankündigung vom Donnerstag (18. März 2021) ein Fotostudio, einen Showroom mit wechselnden Konzepten sowie später eine Textilbibliothek, Ateliers und Co-Working-Räume. Finanziert werden solle das Projekt aus öffentlichen Mitteln und eigenen Einnahmen. Die Bezirke legten dabei großen Wert auf die Unabhängigkeit von der globalen Textilindustrie, heißt es weiter.

