Lockdown bis 28. März verlängert: Stufenplan für Öffnungen

In dem Stufenplan seien der Sport und Jugendsport, Theater, Museen , Galerien oder auch der Einzelhandel genannt. «Das, was für viele die drängenden Fragen sind, wie geht es in meinem konkreten Lebensumfeld voran, worauf kann mich einstellen, ist hier in fünf Schritten auf einer DIN-A-4-Seite dargestellt», sagte Müller. So sollen schon vom kommenden Montag (8. März 2021) die beschränkten privaten Kontaktmöglichkeiten gelockert werden. Dann werden wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen.