Spielbank Berlin mit neuem Standort am Kurfürstendamm

Wie die Betreiber am 24. Februar 2021 mitteilten, wird die Filiale am Los-Angeles-Platz nach 37 Jahren geschlossen und zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen BMW-Autohauses an den Kurfürstendamm 31. Die neue Dependance wird auf zwei Etagen und auf über 1.000 Quadratmetern Fläche das sogenannte «Klassische Spiel» und Spielautomaten anbieten. Neben der Filiale am Kurfürstendamm verfügt die Spielbank Berlin noch über drei weitere Standorte in der Hauptstadt.