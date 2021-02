Großbrand in Berlin-Marienfelde: Feuerwehr warnt Bevölkerung

Die Rauchschwaden über Berlin-Marienfelde waren am Donnerstagabend weithin sichtbar: In voller Ausdehnung hat eine Halle eines metallverarbeitenden Betriebs gebrannt. «In der Galvanik-Firma sind verschiedene Bäder mit Chemikalien in Brand geraten», erklärte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagabend. Anwohner würden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und gegebenenfalls die Klimaanlage auszuschalten. Betroffen sei ein Umkreis von etwa drei Kilometern rund um die Motzener Straße.

© dpa

Eine Schadstoffwolke sei aus der Halle entwichen, derzeit würden Messungen durchgeführt, wie giftig diese Wolke sei. «Wie schlimm es ist, kann man noch nicht sagen», sagte der Sprecher. In der Luft liege ein beißender Geruch, sagte ein dpa-Fotograf, der vor Ort war. Die Feuerwehr versuche mit Hilfe von mehreren Drehleitern die Flammen zu bekämpfen.

© Klubovy Neues Antidepressivum – mitforschen! Viele Betroffene setzen Hoffnung in Antidepressiva – doch werden enttäuscht. In Berlin wird eine Studie zu neuen Behandlungen durchgeführt. mehr

Verletzte gebe es bislang keine. Bis der Brand gelöscht sei, werde es mutmaßlich noch Stunden dauern. Die Feuerwehr sei mittlerweile mit rund 140 Kräften vor Ort.

Galvanik-Firmen veredeln Oberflächen. Auf Twitter sprach die Feuerwehr von einem Großbrand in einem Störfallbetrieb.