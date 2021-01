7-Tage-Inzidenz geht weiter zurück

In Berlin bessert sich die Corona-Infektionslage weiter etwas: Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ging erneut zurück. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 90,9.

Die Berliner Corona-Ampel für dieses Kriterium steht aber weiter auf Rot. Als Zielmarke gelten weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen. Am Freitag wurden 556 neue Corona-Fälle gemeldet, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit in ihrem Lagebericht mitteilte. Am Tag zuvor waren es 503, davor 890 bekannt gewordene Fälle.

Laut Lagebericht infizierten sich in Berlin seit Beginn der Pandemie 119 506 Menschen, von denen 105 113 als genesen gelten. 2235 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona bisher gestorben - das waren 40 Tote mehr als am Vortag. Die niedrigste Inzidenz wurde in Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 74 verzeichnet, die höchste in Mitte (111). Auch bei der Auslastung der Intensivbetten steht die Ampel weiter bei Rot. Hier liegt die Quote mit 29,7 Prozent nur knapp unter dem Wert vom Vortag (30,1).