Annett Gröschner bekommt Großen Kunstpreis Berlin

Das teilte die Akademie der Künste am Freitag in Berlin mit. Die Auszeichnung soll am 18. März 2021 erfolgen. Die aus Magdeburg stammende Gröschner lebt seit 1983 in Berlin. «Annett Gröschner ist eine unermüdliche Chronistin der Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Veränderung», heißt es in der Begründung der Jury. Gröschner sei «Flaneurin und wandelndes Stadtarchiv gleichermaßen». Ihr literarischer Blick habe «eine menschenfreundliche Schärfe, der die Stadt und alles, was sich in ihr bewegt, klarer, komplizierter und kontrastreicher herausstellt».