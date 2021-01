Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Charlottenburg

In Charlottenburg hat es in der Nacht zu Donnerstag in der Wohnung eines sechsgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es am Heilmannring in einem Wohnzimmer im ersten Obergeschoss zum Vollbrand. Ein 56 Jahre alter Mensch sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein weiterer sei leicht verletzt worden. Nähere Details gab es zunächst nicht.

© dpa

© coronatest.de Corona-Schnelltest-Stationen in Berlin Die Corona-Schnelltest-Station im Admiralspalast am S/U-Bahnhof Friedrichstraße ist von Montag bis Sonntag 8 bis 22 Uhr geöffnet: Kein Termin notwendig! Jetzt online Formular ausfüllen! mehr