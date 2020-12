Senioren-Hotline: Nachbarschaftshilfe wieder nötig

Eine Hotline für einsame Senioren sieht im zweiten Corona-Lockdown bedenkliche Entwicklungen und ruft zu mehr Nachbarschaftshilfe auf.

«In den vergangenen Tagen, seit der Ankündigung des Lockdowns, hatten wir mehrere Anrufe älterer Menschen, die sich nicht mehr zum Einkaufen nach draußen trauen und die nicht wissen, was sie über die Feiertage essen sollen», sagte die Gründerin des Angebots «Silbernetz», Elke Schilling, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Während Nachbarschaftshilfe zu Beginn der Pandemie im Frühjahr noch gut funktioniert habe, sei dies nun für die betroffenen Anrufer nicht spürbar, erklärte der Verein am Freitag (18. Dezember 2020).