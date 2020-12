Kalayci: Kapazitäten für Corona-Patienten ausreichend

An Berlins Krankenhäusern muss nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci weiterhin nicht entschieden werden, welcher Corona-Patient auf Intensivstationen beatmet werden kann und welcher nicht.

«In Berlin reichen die Kapazitäten für die Versorgung der Covid 19-Patienten aus», erklärte die SPD-Politikerin am Mittwoch (16. Dezember 2020) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bereits nach der Senatssitzung am Dienstag hatte Kalayci die Lage in Berliner Krankenhäusern wegen einer Vielzahl von Corona-Infizierten als «sehr angespannt» beschrieben. Indes: «Wir haben noch über 200 Intensivbetten, die frei sind, und auch über 2000 Normalbetten.» Fakt sei aber auch, dass die Personalsituation an Kliniken angespannter werde, weil auch Mitarbeiter sich mit dem Virus anstecken oder als Kontaktpersonen von Infizierten zeitweise in Quarantäne müssen.