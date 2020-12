Berlin fährt runter: Heute beginnt der harte Lockdown

Aus Sicht des Berliner Senats waren die zuletzt geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht hart genug.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalyci (SPD) begrüßte die verschärften Regeln am Dienstag: «Es ist gut, dass der harte Lockdown auch in Berlin morgen kommt.» Aus ihrer Sicht gibt es dazu keine Alternative. Kalayci macht vor allem die angespannte Situation in den Krankenhäusern Sorgen - und die nach wie vor hohe Zahl an Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 sterben.