53 weitere Corona-Todesfälle in Berlin

Die Zahl der Pandemie-Toten in Berlin ist binnen 24 Stunden sprunghaft angestiegen. 53 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag (15. Dezember 2020) hervorgeht.

Fallzahlen bei alten und hochaltrigen Menschen am höchsten

Die mittlerweile auch in Deutschland gestiegene Zahl an Gestorbenen erklärte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Dienstag in Berlin mit dem Alter der Infizierten. Derzeit seien die Fallzahlen bundesweit bei den alten und hochaltrigen Menschen am höchsten. In Berlin etwa gab in den vergangenen sieben Tagen in der Gruppe der Über-90-Jährigen rund 834 Fälle pro 100 000 Einwohner, bei den 80- bis 89-Jährigen knapp 300. In mehreren Alten-und Pflegeheimen ist es zu größeren Ausbrüchen gekommen.