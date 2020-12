Familienverwaltung plant weiter mit zusätzlichen Kitaplätzen

Die Senatsverwaltung hält am Ziel fest, bis 2026 berlinweit rund 26 000 zusätzliche Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Derzeit gibt es etwa 174 000 Plätze in Kitas und der Kindertagespflege, wie die Senatserwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf Anfrage mitteilte.

Der Deutsche Kitaverband hatte dagegen am Montag kritisiert, die Planung der Familienverwaltung gehe an der Wirklichkeit vorbei und gefordert, der Senat solle sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen, damit realistische Planungen entwickelt werden könnten. «Einerseits wird ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz garantiert, und andererseits werden Eltern und Träger mit einer unrealistischen Planung konfrontiert, die genau dieses Recht bricht», argumentierte der Verband. Er geht in seiner Berechnung davon aus, dass es nicht zu schaffen sei, bis 2026 das Ziel von weiteren 26 000 Plätzen zu erreichen.