1000. Arbeitsvertrag bei Modellprojekt zu Grundeinkommen

Mehr als ein Jahr nach dem Start des Modellprojekts zum solidarischen Grundeinkommen in Berlin hat der 1000. Teilnehmer seinen Arbeitsvertrag unterschrieben.

Damit sei das Programm für erwerbslose Menschen nun ausgeschöpft, teilten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) am 27. November 2020 mit. «Wir geben den Menschen vor dem Übergang in Hartz IV so eine neue Chance, für sich selbst zu sorgen», erklärte Müller. «Das ist eine Win-Win-Situation, denn die Arbeitslosen profitieren genauso wie die Gesellschaft.»