Berlin bekommt unabhängigen Polizei- und Bürgerbeauftragten

Ein unabhängiger Polizei- und Bürgerbeauftragter soll ab dem kommenden Jahr in Berlin Konflikte zwischen Bürgern und Behörden schlichten.

Das beschloss das Abgeordnetenhaus am Donnerstag (19. November 2020) mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition. An den Beauftragten oder die Beauftragte können sich Menschen vertraulich wenden, wenn sie sich zum Beispiel von der Polizei bei Demonstrationen oder Kontrollen schlecht behandelt fühlen. Zuständig ist die neue Stelle aber auch für andere Berliner Behörden oder etwa bei Diskriminierungsvorwürfen an Schulen.