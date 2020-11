Gelder gesperrt: Werkstattverfahren statt Abriss

Der für Anfang des kommenden Jahres geplante Abriss des so genannten Großen Stadions im Jahn-Sportpark kann nicht durchgeführt werden. Die Freigabe von Geldern wurde durch den Hauptausschuss nicht genehmigt.

«Wir hätten uns als Senatsverwaltung einen zügigen Neubau gewünscht, insbesondere für den inklusiven Sport in der Stadt», sagte Martin Pallgen, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Anstatt eines zügigen Neubaus wird nun ein so genanntes Werkstattverfahren zwischengeschaltet, um zwischen Neubau oder Umbau in einen Inklusionssportpark zu entscheiden. Während die Senatsverwaltung einen Neubau aufgrund der hohen Anforderungen an eine Inklusionssportstätte präferiert hatte, votierten Grüne und Linke im Bezirk Pankow für einen Umbau. Das Werkstattverfahren soll die weitere Vorgehensweise klären.