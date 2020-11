Cato Bontjes: Musikfilm erinnert an Widerstandskämpferin

Sie war nicht mal 23 Jahre alt, als sie am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde: Cato Bontjes van Beek bezahlte ihren Kampf gegen die Nationalsozialisten mit dem Leben.

Die junge Frau gehörte zur Widerstandsgruppe «Rote Kapelle». Sie hatte wie die Münchnerin Sophie Scholl von der «Weißen Rose» Flugblätter gegen die Nazis in Berlin verfasst und verteilt. Zu ihrem 100. Geburtstag an diesem Samstag (14. November 2020) erinnern eine Radiosendung und ein Film an das Leben von Cato Bontjes van Beek, wie die Initiatoren mitteilten. Aufgewachsen war sie in der Künstlerkolonie Fischerhude an der Wümme im Landkreis Verden.