Walter Plathe hat ein Herz für Dackel

Schauspieler Walter Plathe («Der Landarzt») hat eine ganz besondere Beziehung zu Dackeln. Mehr als 40 Jahre seines Lebens habe er mit ihnen verbracht. «Länger als mit jeder Dame war ich ja mit Dackeln zusammen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner wird am Donnerstag (5. November) 70 Jahre alt.

Von seiner Hundeliebe berichtet er auch in seiner Autobiografie «Ich habe nichts ausgelassen». Darin erzählt er zum Beispiel, wie er seinen Dackel Hennes mit Hilfe eines Kollegen über die Grenze brachte, als er aus der DDR in den Westen ging.

Was er an Dackeln so toll finde? «Man muss sich fragen: Was fanden die Dackel an mir toll?», entgegnete Plathe. Seinem Eindruck nach hätten sich die Hunde immer ihn ausgesucht und nicht umgekehrt. Plathe spielte neben dem ZDF-«Landarzt» zum Beispiel den Bürgermeister in der ARD-Serie «Familie Dr. Kleist».