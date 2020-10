Private Feiern: Neue Obergrenzen beschlossen

Wegen der Corona-Pandemie gelten in Berlin bald niedrigere Obergrenzen für private Zusammenkünfte.

Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen. Alternativ können sich Personen aus maximal zwei Haushalten privat in Innenräumen treffen. Das beschloss der Senat am Dienstag (20. Oktober 2020), wie Regierungschef Michael Müller (SPD) mitteilte.