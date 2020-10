Berliner Familiensportfest: Digitaler Raum statt im Olympiapark

Nachdem die vom Landessportbund organisierte Veranstaltung, die als Schaufenster des Breiten- und Freizeitsports in der Hauptstadt gilt, in den Sommerferien wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, gibt es jetzt eine neue Form als einstündiges Sport-Magazin. Verschiedene Sportarten und Angebote der Vereine sollen dabei vorgestellt werden, um die Lust am Mitmachen zu wecken. Im Olympiapark waren in den vergangenen Jahren stets Zehntausende Sport-Interessierte live dabei. Das digitale Familiensportfest findet am kommenden Sonntag (17 bis 18 Uhr) statt und kann auf der Facebook-Seite des LSB Berlin verfolgt werden.