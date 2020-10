Verwaltungsgericht kippt Berliner Sperrstunde für Gaststätten

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die wegen der Corona-Pandemie vom Senat beschlossene Sperrstunde in der Hauptstadt in zwei Eilverfahren am Freitag (16. Oktober 2020) gekippt.

Laut Gericht könne eine derartige Sperrpflicht möglicherweise dem Ziel der Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus dienen, dennoch sei nicht ersichtlich, dass die Maßnahme für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens erforderlich sei. Das Gericht bezieht sich auf die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten, wonach Gaststätten keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen hätten, sofern sie sich an die geltenden Maßnahmen halten.

Verbot des nächtlichen Alkoholausschanks bleibt bestehen Auf dieser Grundlage sei die infektionsschutzrechtliche Grundlage der Sperrstunde, nach welcher etwa Bars und Restaurants zwischen 23 und 06 Uhr geschlossen werden müssen, nicht nachvollziehbar und stelle somit einen unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit dar. Das nächtliche Alkoholausschankverbot besteht weiterhin.

