Neukölln warnt vor Corona-Infos von «Ärzten für Aufklärung»

Das Bezirksamt Neukölln warnt vor irreführenden Informationen über die Corona-Pandemie durch die Gruppierung «Ärzte für Aufklärung». An mehreren Orten im Bezirk seien Handzettel in Umlauf gebracht worden, die Verschwörungstheorien bedienten, teilte das Bezirksamt am Dienstag (13. Oktober 2020) mit.

Auf den Zetteln werde unter anderem vor einem angeblichen «Zwang zur Impfung» gewarnt. Die Bundesregierung hatte mehrfach betont, dass keine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden soll. Außerdem werden auf den Zetteln Hinweise gegeben, wie man eine «echte Pandemie» von einer «fake Pandemie» erkennen könne. Damit würden gezielt mit den Ängsten der Empfängerinnen und Empfänger gespielt und Verschwörungsmythen reproduziert, kritisierte das Bezirksamt. Ärztekammern verschiedener Bundesländer haben sich nach Angaben des Bezirksamts von der Gruppe «Ärzte für Aufklärung» bereits distanziert und auf die Einhaltung von berufsethischen Standards hingewiesen.

