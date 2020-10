Querdenken-Kundgebung: Weniger Teilnehmer als angemeldet

Eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor in Berlin ist laut Polizei deutlich kleiner ausgefallen als angekündigt. Angemeldet gewesen seien 2500 Teilnehmer von Querdenken-Gruppen aus mehreren Städten, gekommen seien rund 200, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Mit Ausnahme einzelner Verstöße gegen die Maskenpflicht sei alles unauffällig verlaufen. Manche Teilnehmer trugen zwar eine Mund-Nase-Bedeckung, machten damit aber ihre Ablehnung deutlich: «Bußgeldschutz» stand auf dem Stück Stoff, das eine Frau im Gesicht trug. Ein älterer Mann trug eine Maske aus Netzmaterial. Schon am Samstag waren Gegner der deutschen Corona-Politik in Berlin auf die Straße gegangen. An dem Schweigemarsch beteiligten sich nach Polizeiangaben mehrere Tausend Menschen.

© dpa

© emovis GmbH Studien zu Corona-Impfstoff Gesucht: Gesunde Menschen für klinische Studien, in der potenzielle Impfstoffe geprüft werden. Studienzentren beraten unverbindlich. mehr