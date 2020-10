Berlins Bürgermeister: Gesundheitsämter sind unterbesetzt

Der Grund dafür seien vor allem Schwierigkeiten, Personal zu finden. «Wir haben 200 offene Stellen», sagte Müller am Freitag (09. Oktober 2020) bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der Berliner Charité . Die Stellen seien da, das Geld dafür auch. «Aber ich kann mir die Leute nicht backen», so der SPD-Politiker. Bei der Stellenbesetzung gehe es voran. «Aber wir können sie nicht so schnell besetzen, wie wir möchten.»