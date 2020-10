Müller gratuliert Chemie-Nobelpreisträgerin Charpentier

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat der Nobelpreisträgerin für Chemie, Emmanuelle Charpentier, gratuliert.

«Wir sind sehr stolz darauf, eine so herausragende Forscherin in Berlin zu haben, unser ganzer Wissenschaftsstandort freut sich mit und für Prof. Charpentier», teilte Müller am 07. Oktober 2020 mit. Ihre Arbeit sei die Grundlage für zahlreiche weitere Innovationen. «Damit leistet sie auch einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung und Strahlkraft Berlins als international führender Standort für Spitzenforschung», so der SPD-Politiker.