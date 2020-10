Berliner Landesunternehmen 2019 mit geringerem Überschuss

Die Unternehmen, die ganz oder teilweise dem Land Berlin gehören, haben 2019 unterm Strich weniger Gewinn eingefahren als in den Jahren zuvor. Allerdings führten sie mehr Geld an die Landeskasse ab. Das geht aus einer Antwort der Finanzverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Politikers Marcel Luthe hervor.

Demnach machten die 55 landeseigenen Firmen gut 435 Millionen Euro Gewinn nach 654 Millionen Euro im Jahr 2018. Aus den Überschüssen flossen 220 Millionen Euro an den Landeshaushalt nach 203 Millionen im Jahr 2018.

Dem stehen Zuschüsse aus dem Haushalt gegenüber, die in der Regel deutlich höher liegen. So erhielten allein die Verkehrsbetriebe BVG 2018 nach früheren Angaben der Finanzverwaltung 605 Millionen Euro. Für alle landeseigenen Unternehmen betrug das Zuschussvolumen 911 Millionen Euro. Entsprechende Angaben für 2019 will die Finanzverwaltung Ende Oktober im Rahmen ihres Beteiligungsberichts vorlegen.