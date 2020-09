Senatorin will mehr Tempo bei Digitalisierung der Schulen

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich positiv über den «Schulgipfel» am Montagabend im Kanzleramt geäußert.

800 000 Lehrer sollen Laptops bekommen

Schon bei einem Treffen im August war im Kanzleramt grundsätzlich vereinbart worden, Dienstlaptops für die 800 000 Lehrer in Deutschland anzuschaffen. Bei dem Treffen am Montagabend, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister aus 14 Ländern teilnahmen, gab es vom Bund die Zusage, die dafür veranschlagten 500 Millionen Euro schneller als geplant bereitzustellen. Bekräftigt wurde außerdem, dass sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren beteiligen will, die sich um die Technik an den Schulen kümmern sollen.