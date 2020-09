Wladimir Kaminer Ehrenkünstler des Theaters Bad Elster

Schriftsteller Wladimir Kaminer (53) ist zum Ehrenkünstler des König Albert Theaters in Bad Elster im sächsischen Vogtland ernannt worden. Die Urkunde wurde ihm laut einer Mitteilung vom Samstag bei seiner Leseshow am Vorabend überreicht. Der in Berlin lebende russischstämmige Autor und Kolumnist habe die Kultur- und Festspielstadt «durch seine künstlerische Ausstrahlung und seine humorvolle, menschenverbindende Erzählkunst» bereichert, begründete die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft die Auszeichnung. Kaminer ist damit in prominenter Gesellschaft. Unter den bisherigen Ehrenkünstlern des Theaters sind die Schauspieler Johannes Heesters (1903-2011), Rolf Hoppe (1930-2018), Wolfgang Stumph, Jazzsaxofonist Klaus Doldinger und die Sänger Max Raabe, Heinz-Rudolf Kunze und Ute Lemper.

