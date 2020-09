Extinction Rebellion plant Aktionswoche im Oktober

Die Umweltschützer der Gruppe Extinction Rebellion planen erneut eine Aktionswoche in Berlin. Ab dem 5. Oktober sei man wieder in Berlin aktiv und kehre damit zu Großaktionen zurück, teilte die Organisation am 17. September 2020 mit.

Auf ihrer Internetseite kündigte Extinction Rebellion Proteste gegen die Umweltpolitik vom 5. bis 10. Oktober an. Details sollen Ende September bekannt gegeben werden. Wegen der Corona-Pandemie gab es im Juni kleinere Aktionen des zivilen Ungehorsams in vielen Städten in Deutschland statt der ursprünglich geplanten Massenblockaden gegen den Klimawandel. Geplante Blockaden von Gebäuden der Wirtschaft waren mangels zahlreicher Teilnehmer aber wenig erfolgreich.

Vor einem Jahr hatten sich Anfang Oktober 2019 in Berlin mehrere Tausend Menschen an einer Aktionswoche mit sogenannten Flashmobs, Fahrraddemonstrationen und Brücken- und Straßenblockaden beteiligt.

