WirSindEinBerlin: Neuer Markenauftritt für Berlin

Die Markenstrategie wurde in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit Werbefachleuten erarbeitet. Den Berlinerinnen und Berlinern wird die Kampagne «#WirSindEinBerlin» ab 12. September unter anderem auf digitalen und analogen Plakatflächen, im Berliner Fenster in der U-Bahn, als Hausgemälde an der Prinzessinnenstraße in Kreuzberg, als Aufkleber, Zeitungsanzeige oder Kinospot erstmals begegnen. Der neue Berliner Bär wandert im Rahmen des Festival Of Lights vom 12. bis 20. September durch die zwölf Bezirke.