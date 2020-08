Pech hält Regelbetrieb in Corona-Zeiten für falsch

Die Berliner Lehrer-Vertreterin Miriam Pech hat den Start in das neuen Schuljahr im Regelbetrieb trotz Corona-Pandemie kritisiert. «Ich halte diesen Einstieg für falsch», sagte die Vorsitzende der Vereinigung der Schulleiter von integrierten Sekundarschulen (ISS) der Deutschen Presse-Agentur. Aus ihrer Sicht wäre eine Mischung aus Präsenz- und digitalem Unterricht die bessere Variante gewesen.

Pech verwies darauf, dass am Montag auf einen Schlag Schüler, Lehrkräfte, Sozialarbeiter und andere Mitarbeiter in vielfach enge Räume in den Schulen zurückkehren. «Und niemand weiß, wo sie herkommen, wo sie im Urlaub waren, welche Kontakte sie hatten.» Zwar sei die Maskenpflicht in Schulgebäuden - Ausnahme ist der Unterricht - aus ihrer Sicht richtig, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Aber andere Hygienevorgaben seien kaum umsetzbar.