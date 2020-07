Autos brennen in Neuköllner Garage: Rauch greift auf Haus über

In einer offenen Garage in Neukölln haben in der Nacht zu Montag (13. Juli 2020) sechs Autos gebrannt und durch die starke Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen.

© dpa

Sechs Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen im Gebäude in der Jahnstraße belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Zwei Wohnungen seien unbewohnbar geworden. 50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar. In der Hauptstadt werden durch nächtliche Brände immer wieder Fahrzeuge beschädigt oder zerstört. Bereits am vergangenen Wochenende brannte ein Auto in Neukölln.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf B96 Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 96 sind am Samstag vier Personen verletzt worden. mehr

© dpa Urlauber starten Kamin: Ferienwohnung brennt aus Wenn es zu kalt im Urlaub wird will mal schnell den Kamin anschalten: Was einfach klingt, ist in einer Ferienwohnung auf der Ostsee-Insel Usedom im Fiasko geendet. mehr