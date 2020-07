DFB-Pokalfinale, Demos, Park-Partys: Volles Wochenende für die Polizei

Freitagnacht und Samstagnacht will die Polizei wieder die bekannten Parks kontrollieren, wo sich seit dem frühen Sommer immer wieder viele junge Menschen zum Trinken und zu größeren illegalen Partys mit Hunderten Teilnehmern treffen. Vor allem in der Hasenheide in Neukölln , im Mauerpark in Prenzlauer Berg, im Gleisdreieckpark und im Treptower Park werden Polizisten unterwegs sein. Kontrollen soll es auch an Seen geben, etwa am Schlachtensee und am Flughafensee