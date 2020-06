Veranstalter: 2000 Teilnehmer bei Kette gegen Abwrackprämie

Anlässlich des Koalitionsgipfels in Berlin haben Umweltaktivisten vor dem Kanzleramt mit einer Menschenkette gegen eine Autoprämie zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise demonstriert.

Über 2000 Leute beteiligten sich an der Protestaktion am Dienstagmittag (02. Juni 2020) im Regierungsviertel, wie eine Sprecherin von Fridays for Future sagte. Die Schüler-Bewegung hatte demnach an 60 Orten in Deutschland zu Protesten aufgerufen. Die Polizei zählte etwa 1600 Demonstranten. Die Aktion verlief zunächst störungsfrei, sagte eine Sprecherin.