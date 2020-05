Bahn-Bauarbeiten in Warnemünde fertig

Im neu gestalteten Bahnhof von Rostock-Warnemünde ist am Dienstagmorgen (19. Mai 2020) der erste Intercity-Zug aus Berlin eingetroffen. Die Einfahrt des Zuges symbolisierte das Ende der Bauarbeiten, die im vergangenen September begonnen hatten. Die Bahn hatte dafür rund 65 Millionen Euro investiert.

Bahn fährt auch von Warnemünde nach Wien

Der Strand sei jetzt so nahe an Dresden und Berlin wie noch nie, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). «Man muss jetzt quasi nur mit der Badehose in den Zug steigen und kann direkt am Strand aussteigen.» Es freue ihn auch, dass es nun eine tägliche Verbindung von Warnemünde nach Wien gebe. Deutschlandweit komme Warnemünde damit als Endbahnhof auf die Anzeigetafeln. So werde das Ostseebad eine größere Aufmerksamkeit erhalten.