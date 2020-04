Schulleiter: Corona-Regeln bei Prüfung gut umsetzbar

Der Schulleiter der Neuköllner Röntgenschule, Detlef Pawollek, hält die Abstandsregeln für die Präsentationsprüfungen seiner Zehntklässler für gut umsetzbar.

Bei den Prüfungen am 7. Mai würden sich maximal 16 Schüler gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten, sagte der Schulleiter am 27. April 2020 im rbb-Inforadio. Der Zehner-Jahrgang an seiner Schule sei mit 75 Jugendlichen jedoch vergleichsweise klein.