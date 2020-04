Recyclinghöfe auch montags wieder offen: Zusätzliche Sperrmüllfahrzeuge

Vom kommenden Montag an (27. April 2020) öffnen die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) wieder an sechs Tagen in der Woche.

Die Öffnungszeiten bleiben zunächst 8.00 bis 14.00 Uhr, wie die Stadtreinigungsbetriebe am Freitag mitteilten. Somit sollen Personalprobleme vermieden werden.

13 BSR-Mitarbeitet infiziert Den Angaben zufolge haben sich 13 Beschäftigte bei den BSR bislang mit dem Coronavirus infiziert, neun davon seien aber genesen. Weil während der Corona-Krise mehr Menschen als sonst Zuhause bleiben, sammelt die Stadtreinigung aktuell in der Woche acht Prozent mehr Hausmüll als gewöhnlich ein.

Zusätzliche Sperrmüllfahrzeuge zur Vermeidung von Warteschlangen Um Warteschlangen vor den Recyclinghöfen zu verkürzen, haben die BSR an einigen Standorten Sperrmüllfahrzeuge platziert, in die Kunden dann ihren Sperrmüll laden können.

