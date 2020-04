Mehrere Autos und Transporter brennen in Berlin

Bei drei nächtlichen Bränden in Mitte, Prenzlauer Berg und Rummelsburg sind insgesamt sechs Fahrzeuge zerstört und beschädigt worden.

Ein Auto stand am frühen Dienstagmorgen (21. April 2020) gegen 02.18 Uhr in der Kleinen Rosenthaler Straße in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein dahinter geparkter Wagen wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.