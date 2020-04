Pflegeheim: Auch ehrenamtlicher Helfer gestorben

Nach zwei Bewohnern eines Berliner Pflegeheims ist auch ein ehrenamtlicher Helfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das sagte die Geschäftsführerin des Diakoniewerks Simeon, Marion Timm, am Sonntag auf Anfrage. Der Mann, der sich im Pflegeheim engagiert hatte, sei über 80 Jahre alt gewesen und habe auch Vorerkrankungen gehabt.

Insgesamt sind 20 Menschen aus dem Pflegeheim nachweislich infiziert: 16 Bewohner und 4 Mitarbeiter. Von den betroffenen Bewohnern des Hermann-Radtke-Hauses in Berlin-Britz werden Timm zufolge 5 in Krankenhäusern behandelt, jedoch nicht auf der Intensivstation. Die infizierten Mitarbeiter seien in häuslicher Quarantäne. Am Dienstag und Mittwoch sind Timm zufolge Nachtestungen auf die Infektion für Bewohner und Mitarbeiter geplant.